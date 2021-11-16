Арина Соболенко не вышла в полуфинал итогового турнира WTA

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем туре предварительного квартета "Чичен-Ица" вторая ракетка планеты в упорнейшем поединке уступила гречанке Марии Саккари (6-й номер мирового рейтинга) - 6:7 (1:7), 7:6 (8:6), 3:6. В двух первых сетах соперницы выиграли на тай-брейках, а в решающей партии нервы оказались крепче у гречанки. В его начале Соболенко уступила свою подачу, а потом вышла вперед - 3:1. Однако после этого белоруска потеряла нити игры и, проиграв пять геймов кряду, завершила выступление на турнире. На старте лучшая белорусская теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе (10) - 4:6, 0:6, а потом одолела в трехсетовом поединке польку Игу Свентек (9) - 2:6, 6:2, 7:5. В другом поединке 3-го тура Свентек победила Бадосу - 7:5, 6:4.

В последнем поединке предварительной группы "Теотиуакан" испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, занимающая 5-е место в мировом рейтинге, победила эстонку Анетт Контавейт (8), которая ранее завоевала первый пропуск в полуфинал - 6:4, 6:4. В чешском дерби Каролина Плишкова (4) обыграла Барбору Крейчикову (3) - 0:6, 6:4, 6:4.

Таким образом, сегодня в первом полуфинальном матче между собой встретятся две испанки - Бадоса и Мугуруса, а затем Контавейт сыграет против Саккари.

Победители полуфиналов 17 ноября встретятся в решающем поединке за первое место. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.-0-