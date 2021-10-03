Арина Соболенко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси и вторая ракетка мира Арина Соболенко не выступит на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба НОК Беларуси со ссылкой на информацию в Instagram спортсменки.

Причина - коронавирусная инфекция. "К сожалению, мой тест оказался положительным, я не смогу принять участия в соревнованиях. Я останусь на изоляции до тех пор, пока не получу соответствующее разрешение от врачей и органов здравоохранения. Пока я чувствую себя хорошо, но жалею о том, что не смогу сыграть на турнире в этом году", - написала 23-летняя спортсменка в сторис Instagram.

Арина Соболенко - действующая победительница (2019 года) этого турнира в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс. Из других белорусок в парном разряде соревнований ранее выигрывала Наталья Зверева вместе с Линдсей Девенпорт (США). В одиночном разряде в 2012-м и 2016 годах там побеждала еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

В этом году турнир в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более $8,7 млн стартует 6 октября.-0-