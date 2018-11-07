Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки октября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира по итогам октября. Такая информация размещена на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Конкурентами Арины Соболенко, которая занимает сейчас 11-е место в мировом рейтинге, являются датская теннисистка Каролин Возняцки (3-й номер рейтинга WTA), украинка Элина Свитолина (4) и американка Слоан Стивенс (6).

Арина Соболенко признавалась лучшей теннисисткой планеты в сентябре, а до этого лауреатами становились румынка Симона Халеп (январь, май), чешка Петра Квитова (февраль, июнь), японка Наоми Осака (март, август), чешка Каролина Плишкова (апрель) и немка Ангелика Кербер (июль).

Проголосовать за одну из претенденток можно на сайте WTA, победитель будет назван 9 ноября.-0-