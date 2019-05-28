Арина Соболенко обыграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"

Матч со словенкой Полоной Херцог (71) начался вечером в воскресенье - Александра Саснович выиграла первый сет - 6:4, во второй партии словенка взяла реванш - 6:2, а в третьем решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты.