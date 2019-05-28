Арина Соболенко обыграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) победила в первом раунде одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/64 финала белоруска переиграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (41) - 7:5, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет представительница США Аманда Анисимова (51).
До этого Виктория Азаренко (43) также вышла во второй круг, победив латвийскую теннисистку Елену Остапенко (39) - 6:4, 7:6 (7:4).
Ранее выступления в одиночном разряде завершили Александра Саснович (34) и Вера Лапко (102).-0-
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