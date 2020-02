Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории "Премьер" в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала Арина Соболенко за полтора часа обыграла свою партнершу по парным состязаниям бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс - 6:4, 6:3.

.@SabalenkaA is through to the @DDFTennis quarterfinals.



She defeats Mertens 6-4, 6-3 pic.twitter.com/3bhVsJJRQ8