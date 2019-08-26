Арина Соболенко опустилась на 13-е место в рейтинге WTA

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко перед стартом US Oрen покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Арина Соболенко занимала 9-е место в мировом рейтинге, а теперь переместилась на 13-ю позицию, имея 2955 очков. В первом раунде открытого чемпионата США Арина Соболенко сыграет с Викторией Азаренко, которая осталась на 41-м месте мирового рейтинга (1335 очков). Александра Саснович, занимающая сейчас 46-ю строку (1131), на старте US Open будет соперничать с американкой Дженнифер Брэди, которая находится на 67-й позиции.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) - 6606 очков;

2. Эшли Барти (Австралия) - 6501;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 6315;

4. Симона Халеп (Румыния) - 4743;

5. Элина Свитолина (Украина) - 4492;

6. Петра Квитова (Чехия) - 4386;

7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325;

8. Серена Уильямс (США) - 3935;

9. Мэдисон Киз (США) - 3267;

10. Слоан Стивенс (США) - 2769.

Мужской рейтинг по-прежнему уверенно возглавляет серб Новак Джокович (11685), вслед за ним идут испанец Рафаэль Надаль (7945) и швейцарец Роджер Федерер (6950).

Лучшие из белорусских теннисистов находятся во второй сотне рейтинга АТР - Егор Герасимов занимает 129-е место (406), Илья Ивашко на 144-й строке (376). Оба белоруса пробились в основную сетку открытого чемпионата США через квалификацию. В первом раунде основного турнира Егор Герасимов встретится с сотой ракеткой мира Ллойдом Харрисом из ЮАР, а соперником Ильи Ивашко будет австралиец Танаси Коккинакис, находящийся на 203-м месте.

Последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартует сегодня в Нью-Йорке, а финиширует 8 сентября. Общий призовой фонд US Open - 2019 составляет $57 млн.-0-