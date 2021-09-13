Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после финиша открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На US Open лучшая белорусская теннисистка добралась до полуфинала и имеет сейчас 7720 очков. Новоиспеченная победительница американского первенства британка Эмма Радукану поднялась с 150-го на 23-е место в рейтинге WTA. Белоруска Виктория Азаренко находится на 32-м месте (1990 очков), Александра Саснович занимает 111-ю позицию (740). Ольга Говорцова на 134-й строке (564).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 10 075 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7720;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;

4. Элина Свитолина (Украина) - 4860;

5. Наоми Осака (Япония) - 4796;

6. София Кенин (США) - 4692;

7. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668;

8. Ига Свентек (Польша) - 4571;

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4380;

10. Петра Квитова (Чехия) - 4060.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лидерство сохраняет серб Новак Джокович, который вчера уступил в финале US Open россиянину Даниилу Медведеву.

Белорусский теннисист Илья Ивашко занимает 53-е место (1305 очков), Егор Герасимов на 90-й позиции (85).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 780;

3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;

4. Александр Зверев (Германия) - 7760;

5. Андрей Рублев (Россия) - 6130;

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 5815;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 5173;

8. Доминик Тим (Австрия) - 4995;

9. Роджер Федерер (Швейцария) - 3765;

10. Каспер Рууд (Норвегия) - 3440.-0-