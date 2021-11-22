Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко осталась на втором месте мирового рейтинга после финиша итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В мексиканской Гвадалахаре лучшая белорусская теннисистка выступила неудачно, не сумев выйти из предварительной группы. Сейчас в активе Арины Соболенко 6370 очков. Виктория Азаренко занимает 27-е место (2166 очков), Александра Саснович находится на 91-й позиции (820), Ольга Говорцова на 135-м месте (564). Победительница итогового турнира испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на 3-е место.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 7582 очка;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6370;
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5685;
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5135;
5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008;
6. Мария Саккари (Греция) - 4365;
7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351;
8. Паула Бадоса (Испания) - 3849;
9. Ига Свентек (Польша) - 3786;
10. Унс Джабир (Тунис) - 3455.
После завершения итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине в первой десятке мужского рейтинга изменений не произошло. Впереди по-прежнему серб Новак Джокович, уступивший в полуфинале соревнований в Турине будущему чемпиону представителю Германии Александру Звереву. Лучший из белорусов Илья Ивашко сейчас находится на 48-м месте (1194), у Егора Герасимова 113-я позиция (665).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11 540 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 8640;
3. Александр Зверев (Германия) - 7840;
4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540;
5. Андрей Рублев (Россия) - 5150;
6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875;
7. Маттео Берреттини (Италия) - 4568;
8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4160;
9. Хуберт Гуркач (Польша) - 3706;
10. Янник Синнер (Италия) - 3350.-0-