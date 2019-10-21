Арина Соболенко откроет малый итоговый турнир WTA поединком против гречанки Марии Саккари

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завтра утром сыграет в первом матче малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чжухае с 22-й ракеткой мира гречанкой Марией Саккари, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Также в группе "Роза" Арине Соболенко, занимающей в рейтинге WTA 14-ю позицию, придется конкурировать за выход в следующий раунд соревнований с 18-й ракеткой мира бельгийкой Элис Мертенс.

Что касается остальных участниц представительного старта с призовым фондом более $2 млн, который пройдет в Китае с 22 по 27 октября, то в группе "Азалия" сразятся голландка Кики Бертенс (10), хорватка Донна Векич (20) и украинка Даяна Ястремская (24). В группе "Камелия" предстоит конкурировать американкам Софии Кенин (12) и Элисон Риске (19), чешке Каролине Муховой (26). В группе "Орхидея" поспорят за выход в следующий раунд состязаний американка Мэдисон Кис (13), Петра Мартич (15) из Хорватии и китаянка Чжэн Сайсай (40). -0-