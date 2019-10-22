Арина Соболенко победила Марию Саккари на турнире в Чжухае

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, победно стартовала на малом итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок с 22-й ракеткой мира гречанкой Марией Саккари белоруска выиграла в двух сетах - 6:3, 6:4, затратив 1 час 20 минут. Завтра Арина Соболенко сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (18-й номер рейтинга WTA), которая является ее партнершей по парным турнирам.
Сегодня состоятся два матча в других группах: Кики Бертенс (10; Нидерланды) - Донна Векич (20; Хорватия), Мэдисон Киз (13; США) - Чжэн Сайсай (40; Китай).
После завершения первого этапа победительницы четырех групп продолжат борьбу в полуфиналах.
Турнир в Чжухае, призовой фонд которого составляет более $2,4 млн, завершится 27 октября.-0-