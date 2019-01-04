Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, обыграв россиянку Марию Шарапову (29), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый сет сегодняшнего поединка против бывшей первой ракетки планеты Арина Соболенко провела словно на одном дыхании, выиграв 6:1. Во второй партии при счете 4:2 в пользу белоруски россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем.
.@SabalenkaA advances to the @ShenzhenOpenWTA semifinals, 6-1, 4-2(ret).— WTA (@WTA) January 4, 2019
Maria Sharapova retires due to injury. pic.twitter.com/8VdINMjtWJ
В их первой встрече в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине победила Мария Шарапова. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между китаянкой Яфань Ван (70) и румынкой Моникой Никулеску (99).
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сегодня проиграла хорватке Донне Векич (34).-0-
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