Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, обыграв россиянку Марию Шарапову (29), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего поединка против бывшей первой ракетки планеты Арина Соболенко провела словно на одном дыхании, выиграв 6:1. Во второй партии при счете 4:2 в пользу белоруски россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем.

В их первой встрече в октябре 2017 года в финале турнира в китайском Тяньцзине победила Мария Шарапова. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между китаянкой Яфань Ван (70) и румынкой Моникой Никулеску (99).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (30) в четвертьфинале соревнований в австралийском Брисбене сегодня проиграла хорватке Донне Векич (34).-0-