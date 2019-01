Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, обыграв россиянку Марию Шарапову (29), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего поединка против бывшей первой ракетки планеты Арина Соболенко провела словно на одном дыхании, выиграв 6:1. Во второй партии при счете 4:2 в пользу белоруски россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем со здоровьем.

.@SabalenkaA advances to the @ShenzhenOpenWTA semifinals, 6-1, 4-2(ret).



Maria Sharapova retires due to injury. pic.twitter.com/8VdINMjtWJ