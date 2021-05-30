Арина Соболенко победила на старте "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/64 финала четвертая ракетка планеты обыграла в двух партиях хорватскую теннисистку Ану Конюх (144-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между белоруской Александрой Саснович (103) и французской теннисисткой Диан Парри (307).

Два представителя Беларуси уже завершили выступления на "Ролан Гаррос". Ольга Говорцова (138) проиграла российской теннисистке Елене Весниной (1091) - 1:6, 0:6, а у мужчин Егор Герасимов (78) уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) - 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-