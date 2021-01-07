Арина Соболенко победила на старте турнира в Абу-Даби

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня десятая ракетка планеты в 1/32 финала одиночного разряда турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс. обыграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49-й номер мирового рейтинга) - 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 мин. Начало матча сложилось для белоруски неудачно - после семи геймов она проигрывала 2:5. Однако затем Арина Соболенко сумела собраться и на тай-брейке выиграла первый сет, который длился больше часа. Во второй партии белорусская теннисистка полностью контролировала ход игры и уверенно победила. В 1/16 финала Арина Соболенко встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович (68).

Сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/32 финала сыграет с венгерской теннисисткой Анной Боднарь (275), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова встретится российско-эстонским дуэтом Дарья Касаткина / Анетт Контавейт. Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс начнут выступление в парном турнире во втором круге.-0-

Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби