Арина Соболенко победила украинку Катерину Козлову в 1/16 финала турнира в Чарльстоне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/16 финала с украинкой Катериной Козловой, занимающей 99-е место в рейтинге WTA, белорусская теннисистка проиграла первую партию 3:6. Во втором сете Арина Соболенко уступала 0:2, но затем сумела собраться и выиграла 6:3. В решающей партии белоруска также имела преимущество и снова выиграла с тем же счетом 6:3. Встреча продолжалась два часа.

Теперь в матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко сыграет с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (63-й номер мирового рейтинга).

На старте парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма выиграли у интернационального тандема София Кенин (США) / Фанни Столлар (Венгрия) - 6:4, 6:3. В четвертьфинале белорусско-японский дуэт встретится с немецко-польской парой Анна-Лена Гренефельд / Алисия Росольска.

В 1/8 финала турнира в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого составляет $250 тыс., белоруска Виктория Азаренко (67) будет соперничать с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс (107).

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Монтеррее В поединке 1/16 финала Виктория Азаренко выиграла в двух сетах у японской теннисистки Мию Като (514) - 6:4, 6:2. Следующей соперницей белоруски будет Зарина Дияс (107) из Казахстана.

Турниры в США и Мексике завершатся 7 апреля.-0-