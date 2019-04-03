Арина Соболенко победила украинку Катерину Козлову в 1/16 финала турнира в Чарльстоне

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/16 финала с украинкой Катериной Козловой, занимающей 99-е место в рейтинге WTA, белорусская теннисистка проиграла первую партию 3:6. Во втором сете Арина Соболенко уступала 0:2, но затем сумела собраться и выиграла 6:3. В решающей партии белоруска также имела преимущество и снова выиграла с тем же счетом 6:3. Встреча продолжалась два часа.
Comeback complete!@SabalenkaA beats Kozlova 3-6, 6-3, 6-3!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/I6tANSjjc7— WTA (@WTA) 3 апреля 2019 г.
Теперь в матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко сыграет с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (63-й номер мирового рейтинга).
На старте парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма выиграли у интернационального тандема София Кенин (США) / Фанни Столлар (Венгрия) - 6:4, 6:3. В четвертьфинале белорусско-японский дуэт встретится с немецко-польской парой Анна-Лена Гренефельд / Алисия Росольска.
В 1/8 финала турнира в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого составляет $250 тыс., белоруска Виктория Азаренко (67) будет соперничать с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс (107).
Турниры в США и Мексике завершатся 7 апреля.-0-
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