Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $626 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска, посеянная под первым номером, обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию (72) - 3:6, 6:3, 6:1. Начало первой игры нового сезона Арина Соболенко провела неудачно, проиграв 4 гейма подряд. Затем взяла две подачи, но все же уступила сет со счетом 3:6. Во второй партии немка снова начала очень уверенно, выиграв три гейма кряду. После разговора со своим тренером Дмитрием Турсуновым Арина Соболенко преобразилась и сумела выиграть 6 очков кряду - 6:3. В решающем сете белоруска продолжала доминировать и выиграла с результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Long day at the office: complete @SabalenkaA rallies to defeat Maria 3-6, 6-3, 6-1 to @ShenzhenOpenWTA second round. pic.twitter.com/UDNqjZdAVO