Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Арина Соболенко занимала 13-ю позицию в мировом рейтинге, а после эффектной победы на престижном турнире в Дохе поднялась на два места, имея в своем активе 3615 очков. У Виктории Азаренко 991 балл и 56-я позиция, Александра Саснович имеет 561 очко, находясь на 116-й позиции, в активе Ольги Говорцовой 433 балла и 142-е место.

На этой неделе две белоруски сыграют на турнире в мексиканском Монтеррее. В перовом раунде Виктория Азаренко встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек (71-й номер рейтинга WTA), а Ольга Говорцова будет соперничать с американкой Каролин Долхайд (131).

Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 6076,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

4. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

5. София Кенин (США) - 4365,

6. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4301,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010,

9. Серена Уильямс (США) - 3915,

10. Наоми Осака (Япония) - 3625.-0-