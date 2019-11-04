4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До этого Арина Соболенко занимала 14-ю позицию, а после победы на малом итоговом турнире WTA в китайском Чжухае переместилась на 3 позиции выше, набрав 3120 очков.

Топ-10 обновленного рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко,

2. Каролина Плишкова (Чехия) - 5940,

3. Наоми Осака (Япония) - 5496,

4. Симона Халеп (Румыния) - 5462,

5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5192,

6. Элина Свитолина (Украина) - 5075,

7. Петра Квитова (Чехия) - 4776,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245,

10. Серена Уильямс (США) - 3935.

Белоруска Виктория Азаренко занимает 50-е место (1115 очков), Александра Саснович находится на 67-й позиции (858), у Ольги Говорцовой 194-е место (391), Вера Лапко занимает 328-ю строку мирового рейтинга (161).-0-