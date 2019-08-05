Арина Соболенко поднялась на 9-е место в рейтинге WTA

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко замыкала первую десятку мирового рейтинга, а сейчас после выхода в финал турнира в американском Сан-Хосе переместилась на одну позицию вверх, обойдя легендарную Серену Уильямс.

Виктория Азаренко опустилась на одну строку и занимает сейчас 39-е место, Александра Саснович на 46-й позиции, Вера Лапко - на 135-м месте в мировом рейтинге.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков.

2. Наоми Осака (Япония) - 6228.

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 6055.

4. Симона Халеп (Румыния) - 5933.

5. Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130.

6. Петра Квитова (Чехия) - 4785.

7. Элина Свитолина (Украина) - 4737.

8. Слоан Стивенс (США) - 3773.

9. Арина Соболенко (Беларусь) - 3565.

10. Серена Уильямс (США) - 3410.

На этой неделе белорусские теннисистки примут старт на представительном турнире категории "Премьер" в канадском Торонто с призовым фондом более $2,8 млн. В первом круге Арина Соболенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44-й номер мирового рейтинга), Виктория Азаренко сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (52), соперницей Александры Саснович будет бельгийка Элиз Мертенс (20).-0-