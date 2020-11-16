Арина Соболенко поднялась на десятое место в рейтинге WTA

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко после успешного выступления на турнире в австрийском Линце вернулась в первую десятку мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед началом турнира в Австрии Арина Соболенко находилась на 11-й позиции, а после победы поднялась на одну строку, набрав 4220 очков. Виктория Азаренко осталась на 13-й позиции, имея в своем активе 3426 баллов. Александра Саснович, добравшаяся в Линце до четвертьфинала, занимает 90-е место, набрав 833 очка, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 133-я позиция.
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3. Наоми Осака (Япония) - 5780,
4. София Кенин (США) - 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.
В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 81-й позиции, имея 820 зачетных балла, у Ильи Ивашко 601 очко и 112-е место.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11830 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4. Даниил Медведев (Россия) - 6970,
5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,
7. Александр Зверев (Германия) - 5525,
8. Андрей Рублев (Россия) - 3919,
9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,
10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.-0-