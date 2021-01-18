Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на седьмое место в мировом рейтинге. За все время выступлений это пока ее лучшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале года, перед стартом первого в новом сезоне турнира в Абу-Даби, Арина Соболенко была десятой ракеткой планеты, а после триумфа в столице ОАЭ поднялась на три строки, имея в своем активе 4580 очков. На стыке двух сезонов она выиграла три турнира подряд, одержав победы в 15 поединках подряд. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, имея 3426 очков. Александра Саснович находится на 90-й позиции, набрав 838 баллов.

Топ-10 первого в 2021 году рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Арина Соболенко (Беларусь) - 4580,

8. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

9. Петра Квитова (Чехия) - 4516,

10. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место (840 очков), белорус Илья Ивашко находится на 109-й позиции (681), Владимир Игнатик на 331-й строке (132).

Топ-10 нового рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Даниил Медведев (Россия) - 8470,

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 5940,

7. Александр Зверев (Германия) - 5615,

8. Андрей Рублев (Россия) - 4164,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3120.

Сейчас ведущие теннисисты планеты готовятся к первому в новом сезоне турниру серии "Большого шлема" - открытому чемпионату Австралии. Он пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.-0-