Арина Соболенко пробилась в 1/4 финала турнира в Москве

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (43-й номер мирового рейтинга) и победила в трехсетовом поединке - 7:6 (7:2), 4:6, 6:1. В этом матче белоруска десять раз подавала "навылет" при всего двух эйсах у соперницы. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В поединке за выход в полуфинал Соболенко будет соперничать с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой (57) и россиянкой Екатериной Александровой (37).

В стартовой игре парного разряда белорусские теннисистки Вера Лапко и Лидия Морозова проиграли сегодня латвийско-чешскому дуэту Елена Остапенко / Катерина Синякова - 3:6, 2:6.

В мужской части состязаний в российской столице белорусский теннисист Егор Герасимов (109) в первом раунде обыграл серба Миомира Кецмановича - 6:3, 1:6, 6:4. Завтра в 1/8 финала Герасимов, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым. Еще один белорус Илья Ивашко (43) вчера принял решение сняться с турнира.

В этом году общий призовой фонд соревнований в российской столице составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября.-0-