Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала третью победу на турнире в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала десятая ракетка планеты обыграла тунисскую теннисистку Унс Джабир (31-й номер мирового рейтинга) - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 7 мин. В четвертьфинале соперницей белоруски будет победительница встречи между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (19) и россиянкой Дарьей Касаткиной (72).

На старте турнира Арина Соболенко переиграла словенку Полону Херцог (49) - 7:6 (7:5), 6:2, а потом взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) - 7:5, 6:4.

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) сначала победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275) - 6:2, 6:4, а в матче 1/16 финала уступила в двух сетах 15-й ракетке планеты испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе - 1:6, 4:6.

В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл российско-эстонскому дуэту Дарья Касаткина / Анетт Контавейт - 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 5:10.

На мужском турнире в турецкой Анталии с призовым фондом 300 тыс. евро белорус Егор Герасимов (78) в 1/16 финала уступил французу Тристану Ламазину (271) - 6:7 (6:8), 2:6. В матче первого круга парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих проиграл французскому дуэту Жереми Шарди / Фабрис Мартен - 3:6, 6:7 (1:7).

Турниры в ОАЭ и Турции завершатся 13 января.-0-