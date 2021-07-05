Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала лучшая белорусская теннисистка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 4:6, 6:3. Встреча длилась 1 час 50 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет тунисская теннисистка Унс Джабир (24). В первом раунде белоруска победила румынку Монику Никулеску (191), потом взяла верх над британкой Кэти Бултер (219), а затем выиграла у колумбийской теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано (94). Выход в 1/4 финала является лучшим достижением 23-летней минчанки за четыре выступления на травяных кортах Уимблдона.

В поединке 1/8 финала мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (79) проиграл девятому номеру мирового рейтинга итальянцу Маттео Берреттини - 4:6, 3:6, 1:6.-0-