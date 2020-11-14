Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Линце

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белоруска в упорной борьбе одолела чешскую теннисистку Барбору Крейчиков (74) - 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В завтрашнем решающем поединке Арина Соболенко встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (21), которая является ее партнершей по парному разряду. В полуфинале бельгийская теннисистка обыграла в трехсетовом поединке россиянку Екатерину Александрову (33) - 2:7, 6:1, 7:5.

До этого на турнире в Линце Арина Соболенко поочередно победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94), швейцарку Штефани Фегеле (124) и представительницу Франции Осеан Доден (115). Для Соболенко предстоящий финал будет 12-м на профессиональных турнирах под эгидой WTA. В ее активе семь титулов, последний из которых был завоеван 25 октября этого года в чешской Остраве.

Еще одна белоруска Александра Саснович (92) в Линце победила американку Бернарду Перу (61) и хорватку Яну Фетт (236), а в четвертьфинале уступила Барборе Крейчиковой.-0-