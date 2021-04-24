Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, переиграла в трехсетовом поединке эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, у которой 27-я позиция - 7:5, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 30 минут. В полуфинале соперницей Арины Соболенко будет третья ракетка планеты румынка Симона Халеп.

В матче 1/16 финала белоруска обыграла китаянку Чжан Шуай (40) - 6:2, 6:2, а потом была сильнее немки Анны-Лены Фридзам (125) - 6:4, 6:2.

Во втором поединке за выход в финал лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая занимает пятое место в рейтинге WTA.

Решающий матч турнира на грунтовых кортах Штутгарта состоится 25 апреля.-0-