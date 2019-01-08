Арина Соболенко проиграла на теннисном турнире в Сиднее

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение на турнире в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, уступила восьмой ракетке планеты чешке Петре Квитовой в двух сетах - 1:6, 5:7.

Позже еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (10).-0-