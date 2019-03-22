Арина Соболенко проиграла на турнире в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде теннисного турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (40) и уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.

Позже Александра Саснович (36) в борьбе за выход в 1/16 финала сыграет с представительницей Дании Каролин Возняцки (13).

В мужском турнире белорус Илья Ивашко (110) проиграл в 1/32 финала британцу Кайлу Эдмунду (22) - 3:6, 2:6.-0-