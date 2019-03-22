Арина Соболенко проиграла на турнире в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде теннисного турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко встречалась с австралийкой Айлой Томлянович (40) и уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.
Позже Александра Саснович (36) в борьбе за выход в 1/16 финала сыграет с представительницей Дании Каролин Возняцки (13).
В мужском турнире белорус Илья Ивашко (110) проиграл в 1/32 финала британцу Кайлу Эдмунду (22) - 3:6, 2:6.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.387 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN