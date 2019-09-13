Арина Соболенко проиграла Петре Мартич в 1/4 финала турнира в Шэньчжоу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжоу с призовым фондом $1,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче с хорваткой Петрой Мартич (23) белоруска проиграла первую партию 5:7, а затем с таким же счетом выиграла второй сет. Решающая партия также прошла в упорной борьбе, и в итоге удача была на стороне хорватской теннисистки - 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Petra Martic advances to the @zhengzhouopen semifinals!



The No.7 seed defeats Aryna Sabalenka 7-5, 5-7, 6-4. pic.twitter.com/yOYY76weTA — WTA (@WTA) 13 сентября 2019 г.

Для Арины Соболенко это была вторая встреча за сегодняшний день. Утром в 1/8 финала она уверенно переиграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко (75) - 6:1, 6:2.

Арина Соболенко разгромила Елену Остапенко и вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжоу В поединке 1/8 финала белоруска встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (75) и победила в двух сетах - 6:1, 6:2. Игра продолжалась всего 55 минут.

Следующей соперницей Петры Мартич будет победительница поединка между представительницей Франции Кристиной Младенович (49) и третьей ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной. В другом полуфинале второй номер мирового рейтинга чешка Каролина Плишкова встретится с австралийкой Айлой Томлянович (46).

Турнир в Шэньчжоу завершится 15 сентября.-0-