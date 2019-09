Арина Соболенко проиграла Петре Мартич в 1/4 финала турнира в Шэньчжоу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжоу с призовым фондом $1,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном матче с хорваткой Петрой Мартич (23) белоруска проиграла первую партию 5:7, а затем с таким же счетом выиграла второй сет. Решающая партия также прошла в упорной борьбе, и в итоге удача была на стороне хорватской теннисистки - 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

