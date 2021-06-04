Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала "Ролан Гаррос"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня четвертая ракетка планеты в 1/16 финала встречалась с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, занимающей 32-е место в мировом рейтинге, и уступила в трехсетовом поединке. В первой партии белоруска повела 3:0, а затем умудрилась проиграть пять геймов кряду и в итоге уступила со счетом 4:6. После этого Арина Соболенко взяла медицинский тайм-аут и "под ноль" выиграла первый гейм нового сета, а потом уверенно выиграла - 6:2. В третьей, решающей партии у белоруски ничего не получалось и она не смогла взять ни одного гейма - 0:6. Матч продолжался 1 час 35 минут. В первом раунде Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) - 6:4, 6:3, а потом в 1/32 финала победила еще одну белоруску Александру Саснович (103-й номер рейтинга WTA) - 7:5, 6:3. Александра Саснович в 1/64 финала одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) - 6:3, 3:6, 6:3.

В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Анастасии Павлюченковой будет победительница матча между экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (16) и американкой Мэдисон Киз (24). Белоруска сначала обыграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) - 6:4, 2:6, 6:3, а затем взяла верх над датчанкой Кларой Таусон (90) - 7:5, 6:4.

Из потенциальных претендентов на чемпионский титул выступления на кортах "Ролан Гаррос" уже завершили лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, а также вторая ракетка мира японка Наоми Осака. Третий номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп в Париже не выступает. Из первой десятки мирового рейтинга борьбу также продолжают представительница США София Кенин (5), украинка Элина Свитолина (6), американка Серена Уильямс (8) и полька Ига Свентек (9).

В парном разряде Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде поиграли латвийско-румынскому тандему Елена Остапенко / Моника Никулеску - 0:6, 3:6.

После первого раунда зачехлила ракетку Ольга Говорцова (138), проигравшая опытной россиянке Елене Весниной (1096) - 1:6, 0:6. В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (79) в 1/64 финала уступил французскому теннисисту Энцо Коко (177) - 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-