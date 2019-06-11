Арина Соболенко проиграла 214-й ракетке мира в первом круге турнира в Хертогенбосе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко проиграла в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Дестани Айявой, занимающей 214-е место в мировом рейтинге, и уступила в первом сете на тай-брейке - 6:7 (3:7). Вторую партию белоруска выиграла 6:1, а в решающем сете австралийка вновь была сильнее - 6:4.
@destaneeaiava overpowered Sabalenka 7-6(3), 1-6, 6-4 at the #LibemaOpen pic.twitter.com/wiJ5nUQbEu— WTA (@WTA) 11 июня 2019 г.
В матче за выход в четвертьфинал Дестани Айява встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (60-й номер рейтинга WTA), которая в первом круге обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер (58) - 6:3, 6:4.
В парном разряде белоруска Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс в 1/8 финала проиграли чешскому дуэту Барбора Штефкова / Кристина Плишкова - 2:6, 6:1, 7:10.
На турнире в британском Ноттингеме белоруска Вера Лапко (103) в первом раунде будет играть с британкой Хэрриет Дарт (159).
Соревнования в Ноттингеме и Хертогенбосе завершатся 16 июня.-0-
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