Арина Соболенко проиграла 214-й ракетке мира в первом круге турнира в Хертогенбосе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко проиграла в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска встречалась с австралийской теннисисткой Дестани Айявой, занимающей 214-е место в мировом рейтинге, и уступила в первом сете на тай-брейке - 6:7 (3:7). Вторую партию белоруска выиграла 6:1, а в решающем сете австралийка вновь была сильнее - 6:4.

В матче за выход в четвертьфинал Дестани Айява встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (60-й номер рейтинга WTA), которая в первом круге обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер (58) - 6:3, 6:4.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс в 1/8 финала проиграли чешскому дуэту Барбора Штефкова / Кристина Плишкова - 2:6, 6:1, 7:10.

На турнире в британском Ноттингеме белоруска Вера Лапко (103) в первом раунде будет играть с британкой Хэрриет Дарт (159).

Соревнования в Ноттингеме и Хертогенбосе завершатся 16 июня.-0-