Арина Соболенко проиграла в 1/2 финала теннисного турнира в Монреале

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.Третья ракетка планеты 14 августа проиграла в полуфинале чешской теннисистке Каролине Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс (62) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, потом была сильнее представительницы Канады Ребекки Марино (220) - 6:1, 6:3, а в четвертьфинале выиграла у еще одной белоруски Виктории Азаренко (15) - 6:2, 6:4. Виктория Азаренко в 1/16 финала победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) - 6:2, 6:2, а затем взяла верх над гречанкой Марией Саккари (18) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сначала победили канадский дуэт Лейла Фернандес / Ребекка Марино - 7:6 (7:4), 6:2, а в матче за выход в полуфинал уступили бразильско-канадскому тандему Луиза Стефани / Габриэла Дабровски - 2:6, 2:6.Соревнования в Монреале финишируют 15 августа.-0-