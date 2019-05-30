Арина Соболенко проиграла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в третий раунд одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала Арина Соболенко уступила представительнице США Аманде Анисимовой (51) - 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 12 минут.

На старте одиночного разряда белоруска переиграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову (41) - 7:5, 6:1.

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/16 финала встретятся с британско-немецким дуэтом Хизер Уотсон / Татьяна Мария.-0-