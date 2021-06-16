Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Берлине

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) неудачно сыграла в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала четвертая ракетка планеты встречалась с американской теннисисткой Мэдисон Киз (28) и уступила в двухчасовом трехсетовом поединке - 4:6, 6:1, 5:7. В игре за выход в полуфинал Мэдисон Киз будет соперничать с победительницей встречи между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой (32) и Людмилой Самсоновой (106).

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (16) в стартовом матче обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2). Завтра в борьбе за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко сыграет с еще одной немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (27).

В 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко уверенно переиграли чешский дуэт Каролина Мухова / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3. В четвертьфинале белорусские теннисистки встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс.

Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-