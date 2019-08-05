Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в Сан-Хосе

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела стать победительницей турнира в американском Сан-Хосе с призовым фондом $876 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в решающем поединке белоруска уступила в двух сетах китайской теннисистке Чжэн Сайсай - 3:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 47 минут.

До этого на состязаниях в Сан-Хосе Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге (6:3, 6:3), испанку Карлу Суарес Наварро (3:6, 6:2, 6:4) и хорватку Донну Векич (6:4, 6:3).

Для Арины Соболенко это был седьмой финал турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) - в трех из них она побеждала и четыре раза уступала своим соперницам.

После турнира в Сан-Хосе Арина Соболенко поднимется на 9-е место в мировом рейтинге.-0-