Арина Соболенко проиграла Юлии Путинцевой во втором круге US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA) не вышла в третий раунд одиночного разряда US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/32 финала Арина Соболенко встречалась с россиянкой Юлией Путинцевой (39) и уступила в двух сетах - 3:6, 6:7 (3:7).

Юлия Путинцева. Фото Jimmie48 Tennis Photography

На старте турнира Арина Соболенко обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко (41) - 3:6, 6:3, 6:4.

Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в первом круге открытого чемпионата США по теннису В первом сете игры между двумя ведущими белорусскими теннисистками успех был на стороне более опытной Виктории Азаренко - 6:3.

Еще одна белоруска Александра Саснович (46) не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв тунисской теннисистке Унс Джабир (62) - 6:3, 4:6, 2:6. В первом раунде US Open Александра Саснович победила американку Дженнифер Брэди (67) - 6:1, 4:6, 6:0.

Александра Саснович проиграла Унс Джабир во 2-м круге US Open В поединке 1/32 финала белоруска встречалась с теннисисткой из Туниса Унс Джабир и выиграла первую партию со счетом 6:3. Однако затем соперница перехватила инициативу и взяла два сета подряд - 6:4, 6:2.

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (129) в первом круге взял верх над южноафриканцем Ллойдом Харрисом (100) - 7:5, 7:6, 7:6. Во втором раунде белорус проиграл аргентинскому теннисисту Диего Шварцману (21) - 4:6, 2:6, 0:6.

Последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 8 сентября.-0-