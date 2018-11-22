Арина Соболенко проведет в Минске мастер-класс для юных теннисистов

22 ноября, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проведет 27 ноября в Минске мастер-класс для юных теннисистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.
Участие в мероприятии примут воспитанники СДЮШОР по теннису "Смена" и участники открытого турнира HonkaCup среди мальчиков и девочек в возрастных категориях 8-10 лет. Начало мастер-класса в 10.00.
Каждый участник получит автограф и сможет сфотографироваться с известной теннисисткой.
Арина Соболенко является первой ракеткой Беларуси и занимает одиннадцатую строку в мировом рейтинге (WTA). По результатам прошлого сезона она получила награды WTA "Прорыв месяца", "Игрок месяца", а также "Дебют года".-0-
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