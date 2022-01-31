Арина Соболенко сохранила второе место в рейтинге WTA

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко после открытого чемпионата Австралии осталась на второй позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На кортах "Мельбурн-Парка" лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка добралась до 1/8 финала, где уступила эстонке Кайе Канепи. Сейчас в активе Арины Соболенко 5698 очков.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая также выбыла в 4-м раунде Australuan Open, находится на 18-й строке (2356 очков), Александра Саснович занимает 73 место (923), у Ольги Говорцовой 131-я позиция (557), Юлия Готовко на 180-м месте (369).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8331 очко;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 5698;

3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5533;

4. Ига Свентек (Польша) - 4456;

5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4452;

6. Паула Бадоса (Испания) - 4429;

7. Гарбинье Мугуруса (Тспания) - 4195;

8. Мария Саккари (Греция) - 4071;

9. Анетт Контавейт (Эстония) - 3871;

10. Даниэль Коллинз (США) - 3071.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1159), у Егора Герасимова 104-я позиция (714).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 125;

3. Александр Зверев (Германия) - 7780;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 7170;

5. Рафаэль Надаль (Испания) - 6875;

6. Маттео Берреттини (Италия) - 5278;

7. Андрей Рублев (Россия) - 4830;

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4065;

9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3923;

10. Янник Синнер (Италия) - 3705.-0-