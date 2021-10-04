Арина Соболенко сохраняет второе место в рейтинге WTA

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохраняет второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в своих соцсетях лучшая белорусская теннисистка сообщила о положительном тесте на коронавирус. На счету теннисистки 7115 очков. Что касается остальных белорусок, то Виктория Азаренко находится на 32-м месте (1856 очков), Александра Саснович занимает сотую позицию (760).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9077 очков,

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7115,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5285,

4. Ига Швентек (Польша) - 4756,

5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668,

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4595,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4376,

8. София Кенин (США) - 4190,

9. Мария Саккари (Греция) - 4055,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3835.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко занимает 45-е место (1370 очков), Егор Герасимов - 108-ю позицию (721).

Первая десятка рейтинга АТР за прошедшую неделю выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 633 очка,

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 575,

3. Стефанос Циципас (Греция) - 8175,

4. Александр Зверев (Германия) - 7603,

5. Андрей Рублев (Россия) - 6130,

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 5815,

7. Маттео Берреттини (Италия) - 5173,

8. Доминик Тим (Австрия) - 4495,

9. Роджер Федерер (Швейцария) - 3765,

10 Каспер Рууд (Норвегия) - 3615.-0-