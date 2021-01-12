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12 января 2021, 12:16

Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира в Абу-Даби

Фото Jimmie48
Фото Jimmie48

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) первой вышла в финал турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке десятая ракетка планеты всего за час уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 6:2. Завтра в решающем матче первого в сезоне турнира соперницей Арины Соболенко будет победительница второго сегодняшнего полуфинала, в котором украинка Марта Костюк (99) сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (46).

До этого Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) - 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) - 7:5, 6:4, в 1/8 финала победила тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) - 6:2, 6:4, а в четвертьфинале была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (19) - 6:4, 4:6, 6:3.

После финиша соревнований в столице ОАЭ теннисистки перебазируются в Мельбурн, где будут готовиться к открытому чемпионату Австралии. Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет с 8 по 21 февраля на кортах "Мельбурн Парка".-0-

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