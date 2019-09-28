Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Ухани

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей турнира в Ухани (Китай) с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С победой спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня в решающем поединке белоруска, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, встречалась с американской теннисисткой Элисон Риск, у которой 35-я позиция, и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии американка перехватила инициативу и победила с таким же результатом. В решающем сете Арина Соболенко сыграла очень мощно, отдав сопернице лишь один гейм - 6:1. В этой игре в активе белоруски 18 эйсов при двух у соперницы. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Это четвертый титул Арины Соболенко на турнирах под эгидой WTA.

В финальном матче прошлого года Арина Соболенко выиграла у эстонки Анетт Контавейт - 6:3, 6:3.

Сегодня Арина Соболенко имеет шанс завоевать еще один тутул: в финале парного разряда она и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с китайско-российским тандемом Йинь-Йинь Дуань / Вероника Кудерметова.-0-