Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухани и сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира в китайском Ухани с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (50) белоруска выиграла первую партию со счетом 6:3, а во второй допустила массу ошибок и просто провалилась - 1:6. В решающем сете уже представительница Казахстана не имела шансов на успех - Арина Соболенко выиграла 6:1. Встреча продолжалась 1 ч 42 мин.

В матче за выход в финал белорусская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда белоруска выиграла - 7:6, 6:4. Затем Арина Соболенко стала победительницей этих соревнований, одолев в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.

В четвертьфинале парного разряда нынешнего турнира Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американо-французским дуэтом Бетани Маттек-Сандс / Каролин Гарсия.-0-