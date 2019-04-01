Арина Соболенко сыграет на турнире в Чарльстоне, Виктория Азаренко - в Монтеррее

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисистки на этой неделе выступят на двух турнирах за океаном: в США и Мексике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Десятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет соревнования в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс. со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешкой Кристиной Плишковой (93-й номер мирового рейтинга) и украинской теннисисткой Катериной Козловой (99). В первом круге парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с еще одним интернациональным тандемом София Кенин (США) / Фанни Столлар (Венгрия).

Виктория Азаренко, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, в 1/16 финала турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс. сыграет с британкой Кэти Бултер, у которой 89-я позиция.

Соревнования в Чарльстоне и Монтеррее завершатся 7 апреля.-0-