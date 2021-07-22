Арина Соболенко сыграет с Магдой Линетт в 1/32 финала Олимпийских игр

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио состоялась жеребьевка теннисного турнира XXXII летних Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала женского одиночного разряда сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, занимающей 45-е место в рейтинге WTA. В случае успеха в стартовом поединке Соболенко во втором круге встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73-й номер мирового рейтинга) и хорваткой Донной Векич (47).

В первом раунде мужского одиночного разряда белорусские теннисисты будут соперничать с французами: Илья Ивашко (66) сыграет с Гаэлем Монфисом (18), а Егор Герасимов (79) встретится с Жилем Симоном (102). На старте мужского парного разряда Ивашко и Герасимов сыграют с дуэтом из Новой Зеландии Маркус Даниэл / Майкл Винус.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа на токийских хардовых кортах Ariake Tennis Park.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро у мужчин чемпионом стал британец Энди Маррей, у женщин - Моника Пуиг из Пуэрто-Рико. В мужском парном разряде победили испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Марк Лопес, состязания женских дуэтов выиграли россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, в турнире смешанных пар триумфаторами стали американцы Бетани Маттек-Сандс и Джек Сок.-0-