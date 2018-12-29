Арина Соболенко сыграет с Татьяной Марией на теннисном турнире в Шэньчжэне

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $626 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас Арина Соболенко является первой ракеткой Беларуси, занимая 13-е место в мировом рейтинге, а ее соперница находится на 72-й позиции. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой (73-й номер рейтинга WTA) и словенкой Далилой Якупович (80). Соревнования в Шэньчжэне стартуют 30 декабря 2018 года, завершатся 5 января 2019-го.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (30) стартует на турнире в австралийском Брисбене (призовой фонд - $900 тыс.) поединком с одной из победительниц квалификации. В случае победы Александра Саснович сыграет во втором круге с четвертой ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной. Турнир в Брисбене начнется в последний день уходящего года, а финиширует 6 января нового года.-0-