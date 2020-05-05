Арина Соболенко сыграет в матчевой встрече в минском Дворце тенниса

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисисты примут участие в матчевых встречах Belarus Insurance Cup, которые пройдут 6-7 мая в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В турнире примут участие Арина Соболенко и Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт и другие.
На мероприятии будут соблюдаться максимальные меры безопасности: матчи состоятся без зрителей, все спортсмены будут проходить медицинский осмотр, на корте будет присутствовать только один судья и не будет привычных рукопожатий в конце матча.-0-