Арина Соболенко сыграет в матчевой встрече в минском Дворце тенниса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисисты примут участие в матчевых встречах Belarus Insurance Cup, которые пройдут 6-7 мая в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире примут участие Арина Соболенко и Александра Саснович, капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт и другие.

На мероприятии будут соблюдаться максимальные меры безопасности: матчи состоятся без зрителей, все спортсмены будут проходить медицинский осмотр, на корте будет присутствовать только один судья и не будет привычных рукопожатий в конце матча.-0-