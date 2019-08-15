Арина Соболенко уступила Марии Саккари в 1/8 финала турнира в Цинциннати, ведя 7:6, 4:1 по ходу матча

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала белоруска встречалась с греческой теннисисткой Марией Саккари (33) и уступила в трехсетовом поединке - 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.
В первой партии соперницы поочередно брали очки на своих подачах, и только на тай-брейке Арине Соболенко удалось вырвать победу. Во втором сете белоруска вела 4:1, но затем растеряла свое преимущество и проиграла пять геймов подряд.
В решающей партии успеха снова добилась Мария Саккари.
.@mariasakkari claims her spot in the @Cincytennis quarterfinals with an outstanding comeback win versus Sabalenka, 6-7(4), 6-4, 6-4 pic.twitter.com/b8JQZr5LJV— WTA (@WTA) 15 августа 2019 г.
До этого Арина Соболенко обыграла хорватку Петру Мартич (21) - 6:1, 6:4 и китаянку Чжэн Сайсай (39) - 6:4, 6:3.
В четвертьфинале соперницей гречанки будет вторая ракетка планеты австралийка Эшли Барти.
Ранее свои выступления в Цинциннати завершили еще три белорусские теннисистки. Виктория Азаренко во втором раунде уступила хорватке Донне Векич (26) - 2:6, 5:7. Александра Саснович на этой же стадии проиграла лидеру мирового рейтинга японской теннисистке Наоми Осаке - 6:7, 6:2, 2:6. На старте парного разряда Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник проиграли австралийско-американскому тандему Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан - 2:6, 5:7, а Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уступили французскому дуэту Ализе Корне / Кристина Младенович - 6:4, 2:6, 6:10.
Турнир в Цинциннати, общий призовой фонд которого составляет $2,9 млн, финиширует 18 августа.-0-
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