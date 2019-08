Арина Соболенко уступила Марии Саккари в 1/8 финала турнира в Цинциннати, ведя 7:6, 4:1 по ходу матча

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белоруска встречалась с греческой теннисисткой Марией Саккари (33) и уступила в трехсетовом поединке - 7:6 (7:4), 4:6, 4:6.

В первой партии соперницы поочередно брали очки на своих подачах, и только на тай-брейке Арине Соболенко удалось вырвать победу. Во втором сете белоруска вела 4:1, но затем растеряла свое преимущество и проиграла пять геймов подряд.

В решающей партии успеха снова добилась Мария Саккари.

.@mariasakkari claims her spot in the @Cincytennis quarterfinals with an outstanding comeback win versus Sabalenka, 6-7(4), 6-4, 6-4 pic.twitter.com/b8JQZr5LJV