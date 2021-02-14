Арина Соболенко уступила Серене Уильямс в 1/8 финала Australian Open

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда белоруска, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, уступила в трехсетовом поединке семикратной победительнице австралийского первенства американке Серене Уильямс, у которой сейчас 11-я позиция - 4:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В четвертьфинале Серена Уильямс встретится с победительницей матча между полькой Игой Свентек (17) и румынкой Симоной Халеп (2).

До этого Арина Соболенко поочередно обыграла словачку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4, россиянку Дарью Касаткину (75) - 7:6 (7:5), 6:3 и американскую теннисистку Энн Ли (69) - 6:3, 6:1.

Также сегодня в 1/8 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с немецко-российским тандемом Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-