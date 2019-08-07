Арина Соболенко уступила в первом круге турнира в Торонто

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла пробиться во второй раунд турнира категории "Премьер" в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/32 финала Арина Соболенко встречалась с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, занимающей 44-е место в мировом рейтинге и уступила в трехсетовом поединке - 6:3, 3:6, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 13 минут. Следующей соперницей россиянки будет латвийская теннисистка Елена Остапенко, у которой 82-я позиция в рейтинге WTA.

Ранее Виктория Азаренко (39-й номер мирового рейтинга) уверенно вышла во второй раунд, обыграв итальянку Камилу Джорджи (20) - 6:2, 6:2. В 1/16 финала белоруска встретится с украинкой Даяной Ястремской (33). Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (46) проиграла на старте бельгийке Элизе Мертенс (20) - 6:3, 3:6, 1:6.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.-0-