Арина Соболенко в 15-й раз сыграет в финале турниров WTA

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проведет сегодня решающий поединок турнира категории WTA-1000 в Мадриде с общим призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале соперницей белоруски будет первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти. Две недели назад они встречались в финальном матче турнира в немецком Штутгарте, и тогда Арина Соболенко уступила - 6:3, 0:6, 3:6. Для лучшей белорусской теннисистки это будет 15-й в карьере финал турниров под эгидой WTA, в девяти из которых она побеждала. Последний титул Арина Соболенко, которой 5 мая исполнилось 22 года, выиграла в середине января этого года в Абу-Даби. 26-летняя Эшли Барти в 17-й раз сыграет в финале, в 11 из них она выигрывала, в том числе 3 - в нынешнем сезоне. Ранее сегодняшние финалистки провели между собой семь поединков, в четырех из которых побеждала австралийская теннисистка.

На пути к финалу соревнований на грунтовых кортах испанской столицы Арина Соболенко обыграла российских теннисисток Веру Звонареву (114-й номер мирового рейтинга), Дарью Касаткину (37) и Анастасию Павлюченкову (41), а также американку Джессику Пегулу (33) и бельгийку Элизе Мертенс (16). После завершения этих соревнований белоруска улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.-0-