Арина Соболенко в двух сетах обыграла Коко Вандевеге в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира Арина Соболенко с победы над американкой Коко Вандевеге - 6:3, 6:3 стартовала на турнире 2019 Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом более $876 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруске понадобилось немногим более часа, чтобы обыграть соперницу. В 1/4 финала Арина Соболенко встретится с испанкой Карлой Суаррес Наварро.
В Сан-Хосе выступает и Виктория Азаренко, которая после победы в первом круге над Армони Тан из Франции, утром 2 августа встретится с Данной Векич из Хорватии.-0-
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