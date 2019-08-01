Арина Соболенко в двух сетах обыграла Коко Вандевеге в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятая ракетка мира Арина Соболенко с победы над американкой Коко Вандевеге - 6:3, 6:3 стартовала на турнире 2019 Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом более $876 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруске понадобилось немногим более часа, чтобы обыграть соперницу. В 1/4 финала Арина Соболенко встретится с испанкой Карлой Суаррес Наварро.

В Сан-Хосе выступает и Виктория Азаренко, которая после победы в первом круге над Армони Тан из Франции, утром 2 августа встретится с Данной Векич из Хорватии.-0-